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НБУ підвищив курс долара після тижневого зниження

Фото: курс долара виріс на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом шести робочих днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5505 грн за 1 долар (+0,1027 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,5188 гривень за 1 євро (+0,2841 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 40,58-40,61 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 40,85 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, зростання курсу долара було викликане збільшенням бюджетних видатків. Проте ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою.

Для компенсації структурного дефіциту валюти та недопущення надмірних курсових коливань НБУ зберігав активну присутність на валютному ринку.

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