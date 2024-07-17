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НБУ підвищив курс долара до нового максимуму, євро перевищив позначку 45 гривень

Фото: курс долара виріс на 21 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до чергового історичного максимуму. Євро коштує дорожче за 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4627 грн за 1 долар (+0,2052 грн). До цього максимум був 17 липня – 41,2575.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+45,3457 грн). До цього максимум був 17 липня – 0,3668.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,65 гривні.

Ситуація на ринку

З початку 2024 року офіційний курс долара зріс на 9,2% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року). Офіційний курс євро піднявся на 7,4% (з 42,20 до 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс визначається за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку. У рамках режиму "керованої гнучкості" НБУ фактично контролює курс за допомогою своїх інтервенцій, оскільки центробанк домінує на ринку.

Хоча у держбюджеті закладено курс долара на рівні 42,1 на кінець 2024 року, це значення не є ні прогнозом, ні орієнтиром для НБУ, який діє з інших міркувань.

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