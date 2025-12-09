НБУ підвищив курс долара на 11 копійок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 8 грудня зріс на 6 копійок і становить 42,43 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 3 копійки - до 49,45 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,90 і 48,89 гривень відповідно.

На міжбанку сьогодні курс знизився на 2 копійки - до 42,13-42,16 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 8 грудня.

Офіційний курс долара на 10 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1838 гривень за 1 долар (+0,11 грн).

Курс долара до євро

Долар почав поступово повертати довіру з боку інвесторів на тлі зниження торговельної невизначеності, наголошується в Макроекономічному та монетарному звіті НБУ станом на грудень 2025 року.

Валюта США в жовтні-листопаді зміцнилася по відношенню до євро на більш ніж 1,2%, хоча очікування подальшого зниження ставки ФРС обмежили подальше зміцнення долара, йдеться в документі. Консенсус-прогноз щодо курсу євро/долар на кінець 2025 року - початок 2026 року зберігається на рівні 1,17-1,18 доларів за 1 євро.