НБУ підняв курс долара після триденного зниження

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара, порівняно з попереднім днем. Тренд змінився і американська валюта перейшла до зростання після того, як знижувалася з початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 7 червня 2024 року встановлено на рівні 40,1537 гривень за 1 долар (+0,0283 грн). До цього долар знижувався три дні поспіль, відштовхнувшись від історичного максимуму 40,53 гривень.

Фото: офіційні курси на 7 червня (bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 43,6270 гривень за 1 євро (+0,0187 грн). Єдина європейська валюта також зміцнилася після того, як курс знижувався паралельно з доларом.

Фото: динаміка курсів (bank.gov.ua)

На міжбанківському валютному ринку сьогодні курс піднявся до 40,14-40,16 грн/долар у купівлі та продажу відповідно. Що на чотири копійки вище, порівняно із закриттям вчорашніх торгів.

Фото: торги на міжбанку (udinform.com)

Долар на готівковому ринку вже відреагував. Сьогодні вранці обмінники продавали його в середньому за 40,53 гривень, а надвечір курс зріс до 40,60 гривень.

Міжнародні резерви України скоротилися

Міжнародні резерви у травні скоротилися майже на 8% - до 39 млрд доларів. Як пояснюють у Нацбанку, динаміка зумовлена тим, що регулятор здійснював валютні інтервенції, щоб забезпечити курсову стійкість та боргові виплати.

Зокрема виплачено 412,3 млн доларів, з яких майже 310 млн за валютними облігаціями внутрішньої позики. Ще близько 100 млн - за боргами перед ЄІБ, ЄБРР, Світовим банком та іншими кредиторами.

Крім того, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів.