НБУ підняв курс долара, офіційний курс євро вперше перевищив 46 гривень

Офіційний курс на 27 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3591 грн за 1 долар (+0,1355 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1816 гривень за 1 євро (+0,3410 грн). Це історичний максимум. Попередній був 23 серпня – 45,9826.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,30-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Згідно зі статистикою НБУ, попит на валюту продовжує залишатися високим. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в липні 2024 року, становив 1,313 млрд доларів. Це на 1,4% менше, ніж у червні (1,331 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за липень 961 млн готівкових доларів, що на 2,5% більше, ніж у червні (938 млн доларів). Обсяг готівкових євро впав до 349 млн доларів в еквіваленті (389 млн у червні).