НБУ перечислит в госбюджет на 8,6 млрд гривен меньше, чем установлено законом

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли НБУ до распределения за 2020 год. В госбюджет будет перечислено 24,4 млрд гривен из общей суммы 40,7 млрд гривен, остальные (16,3 млрд гривен) направят на увеличение общих резервов центрального банка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Таким образом, НБУ планирует перечислить на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете на 2021 год (33 млрд гривен).
В то же время прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль для перечисления в госбюджет-2021 составляла 22,63 млрд гривен.
"Соответственно государство получит практически на 2 млрд гривен больше, чем Национальный банк ожидал, когда предоставлял в прошлому году прогнозную сумму для бюджета. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов", - прокомментировала Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ.
Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год установлено, что НБУ перечислит средства на общую сумму не менее 33 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 1 апреля 2020 года перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за 2019 год в государственный бюджет Украины. В прошлом году по согласованию с Министерством финансов Украины было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка.