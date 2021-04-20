НБУ перечислит в госбюджет на 8,6 млрд гривен меньше, чем установлено законом

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил распределение прибыли НБУ до распределения за 2020 год. В госбюджет будет перечислено 24,4 млрд гривен из общей суммы 40,7 млрд гривен, остальные (16,3 млрд гривен) направят на увеличение общих резервов центрального банка.

Таким образом, НБУ планирует перечислить на 8,6 млрд гривен меньше, чем это установлено законом о госбюджете на 2021 год (33 млрд гривен).

В то же время прогнозируемая ранее Национальным банком прибыль для перечисления в госбюджет-2021 составляла 22,63 млрд гривен.

"Соответственно государство получит практически на 2 млрд гривен больше, чем Национальный банк ожидал, когда предоставлял в прошлому году прогнозную сумму для бюджета. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов", - прокомментировала Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ.