ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ оцінив втрати імпортерів та експортерів через блокаду польського кордону

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 13:09
UA EN RU
НБУ оцінив втрати імпортерів та експортерів через блокаду польського кордону Фото: Блокада кордону з Польщею зменшила прибутки імпортерів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Блокування кордонів із сусідніми країнами має найбільший ефект на обсяги імпорту товарів в Україну. Вплив на експорт буде мінімальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

НБУ очікує, що ситуація з блокадою на західних кордонах повністю вирішиться до кінця травня, а втрати імпорту в ІІ кварталі 2024 року становитимуть близько 300-400 млн доларів.

За базовим сценарієм НБУ, блокада припиниться в ІІ кварталі 2024 року та не матиме відчутного впливу на експортоорієнтовані види економічної діяльності.

"Блокада західних кордонів мала обмежений вплив на економіку України на початку 2024 року, однак і він мінімізується в межах року", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, блокада кордонів мала відчутний вплив на українську зовнішню торгівлю, насамперед на імпорт товарів. За оцінками НБУ, прямі втрати імпорту товарів у листопаді 2023 року блокади становили 500 млн доларів, тоді як експорту - 160 млн доларів. Втрати імпорту вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту - завдяки нарощуванню поставок через новий морський коридор.

НБУ оцінив втрати імпортерів та експортерів через блокаду польського кордону

"Повноцінне функціонування останнього дасть змогу не лише компенсувати втрати від блокади кордонів і запровадження ліцензування зерна, а й повернутися на традиційні для українського експорту ринки дальнього зарубіжжя. Така тенденція вже спостерігається в останні місяці: продовольчі товари повертаються на ринки Азії та Африки, а продукція ГМК - на ринки Азії та Америки", - йдеться в огляді.

НБУ оцінив втрати імпортерів та експортерів через блокаду польського кордону

Нагадаємо, протести польських фермерів та автоперевізників та блокування ними кордонів з Україною почалися в листопаді 2023 року. Фактично вони завершилися наприкінці квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Загроза для Часового Яру, важкий травень та план наступу РФ: головне з інтерв'ю Скібіцького
Загроза для Часового Яру, важкий травень та план наступу РФ: головне з інтерв'ю Скібіцького
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла