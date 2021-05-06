НБУ оценит состояние банков после острой фазы коронакризиса

Национальный банк Украины (НБУ) возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Перерыв в прошлом году был обусловлен коронакризисом.

Как отмечается в сообщении, оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно), отметили в НБУ.