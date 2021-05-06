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НБУ оценит состояние банков после острой фазы коронакризиса

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 13:04
НБУ оценит состояние банков после острой фазы коронакризиса Фото: НБУ проверит состояние банков после коронакризиса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости. Перерыв в прошлом году был обусловлен коронакризисом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня банков.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно), отметили в НБУ.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2021 года составила 10,935 млрд гривен. Это в 1,47 раза меньше, чем годом ранее (16,121 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, из 29 банков, участвовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины в 2019 году, 11 нуждаются в докапитализации на общую сумму 35,2 млрд грн.

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