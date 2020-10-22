НБУ оценил фактор сокращения урожая зерновых на валютный рынок

Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году с 72 до 67 млн тонн. Однако сокращение валютной выручки окажет незначительное влияние на валютный рынок.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, засуха наблюдалась не только в южных регионах Украины, она снизила урожай кукурузы и в центральных регионах. Кроме того, НБУ урожай пшеницы также оказался на 1 млн тонн ниже.

"Но если посмотреть на историю, я б не говорил, что в этом году у нас минимальный урожай. Да, два последних года у нас был за 70 млн тонн зерновых. Но эта цифра 67 млн тонн - она все равно больше, чем все урожаи, которые были до 2019 года", - сказал он.

При этом он отметил, что цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими.

"Это будет только один из факторов, который будет влиять на ситуацию на рынке. Мы не видим, что он кардинально изменить ситуацию", - заявил Сологуб.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 13,1%.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.