В НБУ отреагировали на вручение подозрения Писаруку

Правление Национального банка Украины возмущено вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главі НБУ. Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ.

Как отметили в НБУ, ни один из членов правления и директоров департаментов НБУ был задержан во время осуществляемых антикоррупционными органами следственных действий в отношении обстоятельств выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО "Виэйби Банк".

В то же время глава Национального банка Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку и возвращается в Украину, сообщили в пресс-службе.

В НБУ заявили, что "Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц".

Национальный банк напоминает, что решения в НБУ принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного лица на процесс принятия таких решений.

Напомним, сотрудники НАБУ 11 ноября пришли в "Райффайзен Банка Аваль", чтобы вручить подозрение главе правления банка Александру Писаруку, который занимает эту должность с августа текущего года. Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 года по декабрь 2015 года.

По данным НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во время следственных действий в "Райффайзен Банке Аваль" задержали семь человек - бывших и действующих должностных лиц Национального банка.