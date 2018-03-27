НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской "дочки" "Сбербанка России"

Покупатель не соответствует требованиям законодательства Украины

Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" (украинский филиал "Сбербанка России"-ред.) акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщается, соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка. При этом в регуляторе не уточнили, каким именно требованиям не удовлетворяет покупатель.

"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, пакет документов на покупку украинского филиала одного из крупнейших банков России белорусы подали еще в декабре прошлого года.

Также в покупке банка был заинтересован украинский бизнесмен Сергей Тигипко.