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НБУ отказал белорусскому банку в покупке украинской "дочки" "Сбербанка России"

НовостиФинансы    27.03.2018 - 14:47
Фото: НБУ отказал покупателю российского "Сбербанка" в Украине
Фото: НБУ отказал покупателю российского "Сбербанка" в Украине

Покупатель не соответствует требованиям законодательства Украины

Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" (украинский филиал "Сбербанка России"-ред.) акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщается, соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка. При этом в регуляторе не уточнили, каким именно требованиям не удовлетворяет покупатель.

"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, пакет документов на покупку украинского филиала одного из крупнейших банков России белорусы подали еще в декабре прошлого года.

Также в покупке банка был заинтересован украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

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Теги публикации: Сбербанк России, продажа, покупка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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