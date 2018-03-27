НБУ відмовив білоруському банку у купівлі української "доньки" "Сбербанку Росії"

Покупець не відповідає вимогам законодавства України

Національний банк України відмовив у погодженні істотної участі в ПАТ "Сбербанк" (українська філія "Сбербанку Росії"-ред.) акціонерному товариству "Паритет банк" (Республіка Білорусь) у зв'язку з невідповідністю заявника вимогам законодавства України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляється, відповідне рішення 19 березня 2018 прийняв Комітет з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку. При цьому в регуляторі не уточнили, яким саме вимогам не задовольняє покупець.

"Національний банк повідомив про прийняте рішення заявнику, а також обговорив з новим керівництвом українського ПАТ "Сбербанк" питання подальшої стратегії банку в Україні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, пакет документів на купівлю української філії одного з найбільших банків Росії білоруси подали ще в грудні минулого року.

Також у купівлі банку був зацікавлений український бізнесмен Сергій Тігіпко.