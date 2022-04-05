НБУ ослабил и уточнил ряд ограничений на валютном рынке

Как отмечается в сообщении, учитывая запросы банков и волонтеров, разрешено физическим лицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за рубежом в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическое обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

С целью соблюдения условий выполнения международных договоров предоставлена возможность осуществлять перевод иностранной валюты для выплаты пенсий гражданам Украины, которые выехали на постоянное место жительства за границу, кроме переводов в Россию и Беларусь.

Кроме того, сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. Новые требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года.

Также возвращены стандартные требования банков по проведению ими должного анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях их клиентов.