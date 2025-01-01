НБУ опустил курс доллара ниже 42 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 2 января 2024 года установлен на таком уровне: 41,9725 гривен за 1 доллар (-0,0570 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6052 гривен за 1 евро (-0,0803 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,91-42,97 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит "устойчивость" валютного рынка.

"Устойчивость валютного рынка - вот это наша цель", - сказал он.

Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов относительно валютного курса, и в очередной раз отметил, что курс, "определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был".

"Не ждите от нас, что гривна полетит в космос", - сказал глава НБУ.