НБУ опустив курс долара до мінімуму за останній місяць

Офіційний курс на 9 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0168 грн за 1 долар (-0,0722 грн). Нижче курс був місяць тому - 9 серпня (40,9926 грн/долар).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5574 гривень за 1 євро (-0,0308 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 40,96-40,99 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,40 гривні.

Ситуація на ринку

Згідно зі статистикою НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у серпні 2024 року зріс на 0,2% до 41,43 гривні. Девальвація у серпні фактично зупинилася. Порівняно із груднем 2023 року курс зріс на 9,5% (3,60 гривень).

При цьому офіційний курс на кінець серпня становив 41,19 грн/долар, що на 8,4% вище, ніж наприкінці грудня (37,98 грн/долар).