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НБУ опустил официальный курс ниже уровня 30 грн/евро

Новости » Финансы    08.04.2019 - 17:45
НБУ опустил официальный курс ниже уровня 30 грн/евро
Фото: коллаж (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 10 копеек до 29,96 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 апреля установлен на таком уровне: 2996,3998 гривны за 100 евро (-10,5289 грн).

При этом курс евро на 8 апреля составляет 3006,9287 гривны за 100 евро.

НБУ опустил официальный курс ниже уровня 30 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 апреля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 10 копеек до 30,30 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,55 - 30,10 (29,70 - 30,20 - 5 апреля), продажи 30,10 - 30,80 (30,20 - 31,00 - 5 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,80 (29,93 - 5 апреля), продажи - 30,30 (30,40 - 5 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,06 грн/евро. Курс покупки составляет 30,03 грн/евро.

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