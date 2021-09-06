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НБУ опустил официальный курс доллара ниже 27 гривен

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как он поднялся выше 27 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9298 гривен за 1 доллар (-0,0949 грн). При этом курс доллара на 3 сентября составляет 27,0247 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 3 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копейки до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,03 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,8 грн.

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