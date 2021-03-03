НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,60 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.