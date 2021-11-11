НБУ опустил курс доллара почти до психологической отметки в 26 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на следующем уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар (-0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составлял 26,0927 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 11 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара до сих пор держится на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Накануне межбанк открылся небольшим снижением курса доллара: в продаже он составил 26,08 гривен за доллар, в покупке - до 26,06 гривен за доллар. Но в течение дня немного подорожал и на закрытии продавался за 26,10 гривен.

Прогноз на ноябрь

Как рассказали опрошенные РБК-Украина аналитики курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.

Подробнее читайте в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".