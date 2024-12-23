НБУ оприлюднив оцінку стресу у фінансовій системі України на кінець 2024 року

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі України, значно знизився з вересня 2024 року. Найбільш проблемною є ситуація на валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіту про фінансову стабільність" НБУ .

Як зазначили в НБУ, зниженню рівня стресу сприяла реструктуризація зовнішнього державного боргу наприкінці літа та відповідне зменшення дохідності суверенних єврооблігацій, дещо знизилися і дохідності гривневих ОВДП.

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"Відтоді найбільший несприятливий внесок в ІФС мало збереження помірно високого рівня валютного субіндексу через значні обсяги інтервенцій НБУ на валютному ринку", - йдеться у звіті.

За даним НБУ, значення субіндексу поведінки домогосподарств поволі поліпшувалося завдяки припливу коштів на рахунки. Зростання цін на облігації українських компаній поліпшило субіндекс корпоративних цінних паперів. Банківський субіндекс залишається на найнижчому рівні серед інших субіндексів, попри незначне зниження коефіцієнтів покриття ліквідністю внаслідок підвищення Національним банком вимог до обов’язкових резервів.

ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому 2022 року. Але, як зазначали в НБУ, він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014-2015 років.

МВФ у грудні оприлюднив два сценарії для України. Базовий сценарій війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року. У такому разі економіка України зросте на 2,5-3,5% наступного року. Зростання прискориться у 2026 році до 5,3%.

Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. У такому разі прогнозується падіння ВВП на 2,5% у 2025 році на нульове зростання у 2026 році.