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НБУ определился с работой банков в связи с переносом рабочих дней в 2021 году

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Украина, Четверг 24 июня 2021 16:24
НБУ определился с работой банков в связи с переносом рабочих дней в 2021 году Фото: Нацбанк определил график работы банков на День Независимости и Покрову (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Дни переносятся на День Независимости и Покрову.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, дни работы банковской системы Украины в 2021 году переносятся с:

  • понедельника 23 августа - на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября - на субботу 23 октября.

НБУ определился с работой банков в связи с переносом рабочих дней в 2021 году

Согласно решению НБУ, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября 2021 года будут осуществляться датой банковского дня 28 августа и 23 октября 2021 года соответственно.

В периоды с 21 до 24 августа 2021 года и с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 25 августа и 18 октября 2021 года соответственно.

Как отметили в НБУ, 23 августа и 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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