НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных на 400 тыс грн
Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тыс грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в сообщении, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.
В таком случае со средствами на счете можно будет проводить только финансовые операции на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый в НБУ, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".
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