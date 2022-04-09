НБУ определил порядок действий банков в случае поступления клиентам наличных на 400 тыс грн

Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму более 400 тыс грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отмечается в сообщении, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

В таком случае со средствами на счете можно будет проводить только финансовые операции на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый в НБУ, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".