НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Важно, что небанковские финансовые учреждения, юридические лица, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах", - говорится в сообщении.

Так, регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и перечней. Отдельно:

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