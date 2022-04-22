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НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Фото: НБУ ограничил доступ к финансовой информации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ограничил доступ открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и перечней. Отдельно:

  • Государственного реестра финансовых учреждений;
  • реестра коллекторских компаний;
  • Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров;
  • перечня небанковских финансовых групп и т.
  • Кроме того, прекращен доступ к комплексной информационной системе Национального банка Украины.
  • Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным поставщикам финансовых услуг.

"Важно, что небанковские финансовые учреждения, юридические лица, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины