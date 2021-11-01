В НБУ объяснили укрепление курса гривны к доллару
На протяжении большей части октября 2021 года на валютном рынке сохранялось ревальвационное давление. Оно было обусловлен поступлением значительных объемов экспортной выручки от предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и горно-металлургического комплекса (ГМК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2021 года).
"За месяц официальный обменный курс гривны к доллару в среднем укрепился на 1,3%. Чистая покупка валюты НБУ составила около 0,7 млрд долларов", - говорится в обзоре.
Напомним, ранее заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий пояснил укрепление гривны. Главная причина, по его словам, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Она главный драйвер доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года. Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.