В НБУ объяснили укрепление курса гривны к доллару

На протяжении большей части октября 2021 года на валютном рынке сохранялось ревальвационное давление. Оно было обусловлен поступлением значительных объемов экспортной выручки от предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и горно-металлургического комплекса (ГМК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2021 года).

"За месяц официальный обменный курс гривны к доллару в среднем укрепился на 1,3%. Чистая покупка валюты НБУ составила около 0,7 млрд долларов", - говорится в обзоре.