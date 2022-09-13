НБУ объяснил ускорение инфляции в Украине

В августе 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении в Украине ускорилась до 23,8% (с 22,2% в июле). Причиной является война и вынужденная девальвация гривны к доллару на 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ .

"Дальнейшее ускорение инфляции было обусловлено последствиями полномасштабной войны России против Украины. Это нарушение цепей снабжения, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса", - говорится в комментарии.

По данным НБУ, еще одним фактором был эффект переноса на цены "корректировки официального курса гривны к доллару США, которое произошло в конце июля и было необходимым для сохранения устойчивости экономики Украины".

Сдерживали рост цен фиксация тарифов на газ и тепло и насыщение внутреннего рынка топливом, добавили в НБУ.

В комментарии отмечается, что темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 16,7% г/г. "Такая динамика обусловлена июльской корректировкой официального курса гривны, а также ограниченным поставками новых партий товаров, значительными логистическими издержками бизнеса, исчерпанием запасов и ухудшением девальвационных ожиданий. Быстрее росли, в частности, цены на товары для дома (посуда, мебель, бытовую технику и химию), электронику, автомобили, лекарства, товары для личного ухода и для ремонта жилья. Темпы падения цен на одежду и обувь замедлились", - говорится в сообщении.

Ускорилось и рост цен на обработанные продовольственные товары (до 23,9% г/г). Более высокими темпами дорожали рыбные, молочные, кондитерские изделия, масло, масличные продукты, безалкогольные напитки и сухофрукты. "Это, в том числе, обусловливалось более высокими затратами бизнеса и влиянием корректировки официального курса гривны на стоимость указанных товаров из-за подорожания импорта", - отметили в НБУ.

Увеличились темпы роста стоимости услуг (до 15,6% г/г). Под влиянием более высокого спроса и производственных затрат быстрее дорожали медицинские услуги, услуги салонов красоты, химической чистки и заведений общественного питания. Далее росла стоимость телекоммуникационных услуг. "Возвращение граждан к своим местам проживания ускоряло подорожание аренды жилья. Этот фактор, усиленный дефицитом некоторых расходных материалов и рабочей силы, обусловливал рост стоимости услуг по ремонту жилья. Зато подорожание услуг гостиниц существенно замедлилось из-за снижения спроса в относительно спокойных регионах и отсутствия туристического сезона", - сообщили в НБУ.

Более высокими темпами росли цены на сырые продукты питания (на 40,8% по сравнению с августом 2021 года). Быстрее дорожали овощи (лук, свекла, морковь и помидоры) из-за уменьшения предложения и увеличения производственных затрат бизнеса. Цены на капусту оставались высокими под влиянием аналогичных факторов. Ускорился рост цен на фрукты, преимущественно импортные, вследствие усложненной логистики и корректировки официального курса гривны в июле 2022 года. Более высокими темпами дорожало мясо, в частности свинина (из-за сокращения поголовья свиней) и курятина. Ускорился рост стоимости круп на фоне исчерпания запасов и сокращения поставок. Под влиянием ожиданий по сокращению производства и подорожанию энергоносителей быстрее росли цены на сахар.

Темпы роста административно-регулируемых цен остались на уровне предыдущего месяца (14,7% г/г). В дальнейшем росли цены на алкогольные напитки прежде всего вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару. Ускорилось подорожание табачных изделий, которое сдерживалось постепенным восстановлением производственных мощностей. Зато тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом измерении. На фоне стабилизации цен на топливо замедлился рост стоимости транспортных услуг.

Темпы роста цен на топливо в дальнейшем снижались (до 68,1% г/г). "Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и восстановлению конкуренции между АЗС", - говорится в комментарии НБУ.