В НБУ обосновали создание специализированного финансового суда

"Более 130 тысяч судебных споров в Украине - это споры, связанные с финансовым сектором. Это четвертая часть от всех судебных процессов. Учитывая проблематику мы инициировали вопрос о необходимости создания специализированного финансового суда", - подчеркнул Матузка.

По данным банков, на сегодня размер задолженности, которая является предметом судебных споров с заемщиками, составляет 144 млрд грн, вкладчиками - более 18 млрд грн, инвесторами - 81 млн грн. Общая же сумма предметов залога по таким искам составляет около 14 млрд грн, а объем депозитов - 18 млрд грн.

"Национальный банк имеет двойной мандат на защиту прав кредиторов и потребителей финансовых услуг... Мы должны наработать эффективный механизм для улучшения работы в этом направлении, и это может быть как специализированный финансовый суд, так и отдельная судебная палата по рассмотрению финансовых споров", - подчеркнул директор Юридического департамента НБУ Владислав Бедненко.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Виктора Григорчука, сегодня судебная система перегружена большим количеством финансовых споров. Существует также проблема неукомплектованости судов различного уровня или недостаточности необходимой квалификации для понимания тонкостей работы финансового сектора.

Основным итогом мероприятия участники определили необходимость внедрения изменений в законодательных механизмов, связанных с судебной защитой прав и интересов кредиторов, нарушенных недобросовестными должниками, а также исполнением полученных решений. Одним из них может быть и специализированный финансовый суд. НБУ со своей стороны продолжит открытый диалог с участниками рынка и органами государственной власти относительно перспектив создания и деятельности такого суда.