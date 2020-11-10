НБУ обосновал осенний скачок инфляции

В октябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,6%, в месячном измерении цены выросли на 1,0%. Фактическая потребительская инфляция соответствовала траектории прогноза Национального банка Украины (НБУ).

Об этом говорится комментарии НБУ.

"Ослабление гривны, подорожания энергоносителей и худшие показатели урожая отдельных культур формировали проинфляционное давление. Однако инфляцию сдерживали увеличение предложения других продуктов питания, часть из которых носит временный характер, а также слабый потребительский спрос на отдельные товары", - отмечают в НБУ.

Как отмечается в комментарии, потребительская инфляция остается ниже целевого диапазона НБУ 5% ± 1.п.

"Однако с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей ожидается, что она ускорится и достигнет целевого диапазона в конце года. Одновременно с учетом роста уровня заболеваемости и усиления карантинных ограничений возврат инфляции в целевой диапазон может оказаться несколько более длительным", - прогнозируют в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7%.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.