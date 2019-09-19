ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ обновил рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Новости » Экономика    19.09.2019 - 15:30
НБУ обновил рейтинг крупнейших кредиторов Украины
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Киприоты держат половину внешнего частного долга

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2019 года составляет 42994 млн долларов (без кроме еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе самая большая часть долга приходится на Кипр - 21505 млн долларов. Далее идут Великобритания - 6213 млн долларов, и Нидерланды - 2081 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора (ТОП-10)

НБУ обновил рейтинг крупнейших кредиторов Украины

Данные: НБУ

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

По данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы 2019 года должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

ЕБРР выразил поддержку политике НБУ НБУ сократит количество банкнот и монет
Новости Украины Национальный банк Украиныкредитрейтинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь