UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине насчитывалось 6763 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 371 (на 5,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине был 71 действующий банк, и их количество сократилось с начала года на два.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1679) и ПриватБанке (1521). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (на 354 с начала года).

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (395), государственный Укргазбанк (269). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (255).

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 45,592 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 18,502 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины