НБУ трохи знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта дешевшає

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,39 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 листопада встановлено на такому рівні: 33,3938 гривень за євро (-0,0307 грн). При цьому курс євро на 9 листопада становить 33,4245 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,38 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,35 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 28,1116 гривень за 1 долар (-0,0259 грн). При цьому курс долара на 9 листопада становить 28,1375 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс падає четвертий день поспіль, після того, як 4 листопада він досяг максимуму в 28,60 гривень.