НБУ назвав суму, що надійшла за рік на спецрахунки для оборони та гуманітарної допомоги

З даними прес-служби, на спецрахунок, який НБУ відкрив для підтримки оборони 24 лютого 2022 року, в минулому році надійшло понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні - понад 1 млрд грн. Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 млрд грн.

Перерахувати кошти на потреби оборони можна за посиланням.

На рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей 1 березня 2022 року, минулого року надійшло понад 920 млн грн в еквіваленті, зокрема у грудні - понад 98 млн грн. Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на рахунку становить понад 74 млн грн.

Допомогти громадянам, які потерпають від війни, можна за посиланням.