ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ назвав кількість грошей в гаманцях українців та найбільш поширені купюри

Україна, Середа 24 квітня 2024 08:53
UA EN RU
НБУ назвав кількість грошей в гаманцях українців та найбільш поширені купюри Фото: Найбільш поширена банкнота номіналом 500 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд гривень. Це на 16 млрд гривень, або на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд гривень, а також 14,6 млрд монет на суму 7 млрд гривень.

На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет - номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 10% порівняно з початком цього року.

НБУ назвав кількість грошей в гаманцях українців та найбільш поширені купюри

Нагадаємо, заступник голови НБУ Олексій Шабан сказав, що українці тримають значну частину своїх заощаджень у готівковій гривні найвищих номіналів у 500 та 1000 гривень, яких стає все більше. Водночас НБУ не планує випускати банкноту у понад 1000 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Монети
NEWS
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме