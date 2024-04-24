НБУ назвав кількість грошей в гаманцях українців та найбільш поширені купюри

У готівковому обігу України станом на 1 квітня 2024 року перебувало 780,3 млрд гривень. Це на 16 млрд гривень, або на 2,1% більше, ніж на початок 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд гривень, а також 14,6 млрд монет на суму 7 млрд гривень.

На одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет - номіналом 10 копійок (28,3% та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет - номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найбільший темп приросту за I квартал 2024 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 10% порівняно з початком цього року.