НБУ назвав головну умову для видачі банками іпотечних кредитів

Про видачу нової іпотеки в серпні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегменту традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми єОселя", - йдеться в повідомленні.

За даними опитування, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні. Це свідчить про те, що більшість кредитів видається за бюджетні кошти.

Під час опитування в вересні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Програма єОселя

Нагадаємо, банки України після початку війни суттєво скоротили видачу іпотечних кредитів для населення. Зараз фінустанови кредитують здебільшого за держаними програмами, коли за рахунок платників податків влада компенсує їм частину відсоткової ставки.

З 1 серпня державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи.

Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Від початку роботи єОселі вони видали кредити на 5,4 млрд гривень для 3,8 тисяч сімей.