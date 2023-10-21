UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ назвав головну умову для обміну значно пошкоджених банкнот гривні

Фото: Обмін пошкоджених банкнот гривні можливий, якщо збереглося 55% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зобов'язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Вони мають їх передавати на дослідження до НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, в інтерв’ю виданню The Page.

"Для відшкодування важливо, щоб збереглося не менше 55% купюри", - сказав він.

За його словами, крім уповноважених банків, громадяни можуть звертатися зі значно пошкодженими банкнотами гривні до підрозділів НБУ в обласних центрах (Київ, Львів, Одеса, Хмельницький, Харків, Дніпро).

Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ, в принципі, вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. "Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей", - повідомив чиновник.

Пошкодження при пожежах

Найбільш поширені випадки ненавмисного псування грошей в наших умовах пов’язані з пожежею і водою, сказав Строчков.

"Наші експерти розділяють банкноти, які склеїлися або спеклися, і перераховують їх. Але ми радимо людям самостійно цього не робити, а принести пошкоджені гроші в такому вигляді, як їх знайшли. Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму", - розповів він.

За його словами, найбільша сума відшкодування - майже 1,5 млн гривень. "Цей випадок стався до повномасштабної війни. Гроші перевозили в машині, яка потрапила в ДТП і загорілася. Готівку нам принесли в обгорілих коробках, в яких її витягли з авто. Банкноти постраждали не лише від вогню, а й від піни з вогнегасника. Ми розділяли купюри десь 15 робочих днів і врешті-решт обміняли ці гроші. А найменші компенсовані суми - одна та дві гривні", - повідомив Строчков.

Обмін купюр

Нагадаємо, значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти.

Звертатися потрібно до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській Хмельницькій, та Львівській областях.

В інших регіонах можна звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українигривні