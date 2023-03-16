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У НБУ назвали суму валюти, яку українці купили для розміщення на депозитах

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці розмістили в банках за двома депозитними продуктами, запровадженими НБУ минулого року, валюти на суму майже 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Якщо ми говоримо про депозит для купівлі валюти, на ньому акумульовано 1,3 млрд доларів", - сказав він, зазначивши, що останнім часом відбувається зменшення коштів на цих депозитах.

Другий інструмент - це депозит для захисту від зміни офіційного курсу. "Сама наявність цього продукту вже мала позитивний вплив на очікування громадян і також впливала на зниження тиску на готівковий курс гривні. По цьому інструменту залучено близько 160 млн доларів", - сказав Гелітій.

"Ми обидва ці продукти оцінюємо як вкрай ефективними", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України минулого року запровадив два інструменти для громадян на валютному ринку. Зокрема можна купити валюту для розміщення на депозит на строк не менше трьох місяців, після чого можна зняти валюту. Кошти розміщуються за курсом близьким до офіційного.

Також НБУ запровадив "страхування" від зміни офіційного курсу гривні до долара.

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