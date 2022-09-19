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В НБУ назвали причины повышенного спроса на валюту и давления на курс гривны

Фото: курс доллара может расти под давлением повышенного спроса на валюту (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В условиях низких гривневых ставок и беспрецедентно высокого "навеса" гривневой ликвидности в банковской системе сохраняется риск усиления спроса на иностранную валюту, в том числе из-за ситуативных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 7 сентября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Увеличение спреда между официальным и наличным курсами гривны в последние недели дополнительно свидетельствует о сохранении значительного девальвационного давления", - говорится в сообщении.

Кроме того, валютный рынок все еще далек от состояния самосбалансирования. Интервенции НБУ по продаже валюты, хоть и заметно уменьшились в последние месяцы, остаются значительными, отметили в НБУ.

К тому же, как отметили участники дискуссии, уменьшению спроса на валюту в августе, помимо прочих факторов, способствовали также и ситуативные, в том числе более низкие объемы покупки валюты для энергетического импорта. "При таких условиях НБУ должен и дальше принимать меры для снижения девальвационного давления и защиты международных резервов", - заявили в центробанке.

Как отмечали в НБУ, негативная информационная среда вокруг монетизации бюджетного дефицита поддерживают девальвационное давление и негативно отражаются на инфляционных и курсовых ожиданиях. При этом доходность депозитов и военных ОВГЗ, несмотря на повышение, остается значительно меньше уровня текущей и ожидаемой инфляции. Это стимулирует экономических агентов искать альтернативные пути защиты сбережений, в частности, побуждает их покупать валюту и импортные товары. Как следствие, давление на гривну и международные резервы сохраняется.

Напомним, по состоянию на 16 сентября отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины с начала года составило 14,7 млрд. долларов и 1,7 млрд. евро.

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