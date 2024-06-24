У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

"Для компенсації структурного дефіциту валюти та недопущення надмірних курсових коливань Національний банк зберігав активну присутність на валютному ринку. Відповідно інтервенції НБУ у травні зросли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили учасники дискусії, для інфляції та курсової стійкості "зростає ризик додаткових бюджетних видатків для підтримання обороноздатності в умовах затяжної війни, що ймовірно потребуватиме реалізації низки ініціатив з підвищення податків та може позначитися на інфляції".

Під час засідання йшлося про "прогнозоване пришвидшення інфляції у другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни".

Дев'ять з 11 учасників дискусії підтримали зниження облікової ставки до 13% та погодилися, це відповідатиме наміру НБУ забезпечити захист гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

"Попри номінальне зниження ринкових ставок, реальна дохідність гривневих депозитів та ОВДП на тлі поліпшення очікувань залишається додатною, а попит на ці інструменти зберігається. Свідченням цього є, зокрема, збереження позитивної динаміки строкових вкладень у гривні, що випереджає нарощування валютних заощаджень домогосподарств у банках", - йдеться в повідомленні.