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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

Фото: Курс долара зріс через збільшення видатків з бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на валютному ринку України залишалася контрольованою, попри послаблення курсу гривні, зокрема під впливом збільшення бюджетних видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 12 червня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку 13,0%.

"Для компенсації структурного дефіциту валюти та недопущення надмірних курсових коливань Національний банк зберігав активну присутність на валютному ринку. Відповідно інтервенції НБУ у травні зросли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили учасники дискусії, для інфляції та курсової стійкості "зростає ризик додаткових бюджетних видатків для підтримання обороноздатності в умовах затяжної війни, що ймовірно потребуватиме реалізації низки ініціатив з підвищення податків та може позначитися на інфляції".

Під час засідання йшлося про "прогнозоване пришвидшення інфляції у другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни".

Дев'ять з 11 учасників дискусії підтримали зниження облікової ставки до 13% та погодилися, це відповідатиме наміру НБУ забезпечити захист гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

"Попри номінальне зниження ринкових ставок, реальна дохідність гривневих депозитів та ОВДП на тлі поліпшення очікувань залишається додатною, а попит на ці інструменти зберігається. Свідченням цього є, зокрема, збереження позитивної динаміки строкових вкладень у гривні, що випереджає нарощування валютних заощаджень домогосподарств у банках", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, за травень курс зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар. Наприкінці місяця офіційний курс неодноразово оновлював історичні максимуми. НБУ збільшив продаж валюти з резервів у травні до 3,072 млрд доларів (2,283 млрд доларів у квітні). З початку року курс зріс на 6,6%.

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