В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

Ситуация на денежном рынке в Украине может развиваться по двум сценариям считает один из руководителей НБУ. Первый - это политика дешевых денег, которая привела к девальвации и инфляции, второй - политика дорогих денег, которая привела к стабилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, во время которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.
По его мнению, первый сценарий, - латиноамериканский, который предусматривает сохранение политики дешевых денег с соответствующими последствиями в виде повторяющихся циклов девальвации и инфляции с попыткой нивелировать их эффекты для населения через повышение социальных стандартов в номинальном измерении.
"Это обусловит стремительное падение реальных доходов граждан и неутешительные эффекты для экономики", - отметили в НБУ.
Второй сценарий предполагает переход к политике дорогих денег по примеру центробанка Израиля в 90-х годах. Это позволит повысить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютный рынок и международные резервы, сохранить доверие к национальной валюте и финансовой системе, что соответственно усилит способность НБУ обеспечивать курсовую и ценовую стабильность.
"В перспективе такая политика создаст предпосылки для возвращения плавающего обменного курса, отмены валютных ограничений и решения проблемы множественности обменных курсов", - говорится в публикации.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.
В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.
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