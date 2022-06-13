В НБУ назвали два сценария денежной политики: латиноамериканский и израильский

По его мнению, первый сценарий, - латиноамериканский, который предусматривает сохранение политики дешевых денег с соответствующими последствиями в виде повторяющихся циклов девальвации и инфляции с попыткой нивелировать их эффекты для населения через повышение социальных стандартов в номинальном измерении.

"Это обусловит стремительное падение реальных доходов граждан и неутешительные эффекты для экономики", - отметили в НБУ.

Второй сценарий предполагает переход к политике дорогих денег по примеру центробанка Израиля в 90-х годах. Это позволит повысить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютный рынок и международные резервы, сохранить доверие к национальной валюте и финансовой системе, что соответственно усилит способность НБУ обеспечивать курсовую и ценовую стабильность.

"В перспективе такая политика создаст предпосылки для возвращения плавающего обменного курса, отмены валютных ограничений и решения проблемы множественности обменных курсов", - говорится в публикации.