UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ назвал причины ускорения инфляции в Украине

Фото: инфляция в Украине ускорилась в апреле 2022 года до 16% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2022 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении ускорилась до 16,4% (с 13,7% в марте). В месячном измерении цены выросли на 3,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Основные факторы ускорения инфляции не изменились. Это:

  • нарушение цепочек поставок,
  • увеличение расходов бизнеса,
  • физическое уничтожение активов предприятий из-за полномасштабного нападения РФ,
  • неравномерный спрос и предложение товаров по регионам.

Как отмечается в сообщении, реализация отложенного спроса на товары и услуги в относительно спокойных регионах на фоне постепенного возвращения граждан подпитывала рост цен.

Зато в оккупированных городах и районах с высокой интенсивностью боевых действий весомым проинфляционным фактором является ограниченное предложение товаров.

"Риски усиления инфляционных процессов остаются значительными в условиях продолжение полномасштабной военной агрессии России и целенаправленного уничтожения продовольственных складов, заведений торговли, блокирование портов и повреждения транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В то же время меры Национального банка, Верховной Рады и правительства Украины и в дальнейшем направляются на сдерживание роста цен, отмечают в НБУ.

Отметим, по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныИнфляция в Украине