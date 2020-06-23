НБУ назвал основные причины падения украинской экономики

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

К карантинным ограничениям добавились сокращение инвестиций и падение бюджетных доходов

Развернутые показатели валового внутреннего продукта Украины за I квартал 2020 года свидетельствуют о падении экономики на 1,3% в годовом измерении. В дальнейшем падение будет усиливаться.

Об этом говорится в комментарии Национального банка по изменению реального ВВП в I квартале 2020 года.

Как отмечается в комментарии, основные причины падения украинской экономики в I квартале: "негативное влияние карантинных ограничений на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, углубление падения потребления государственного сектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса"

Кроме того, фактическое падение экономики было более существенным, чем оценка НБУ, сделанная в апреле (0,5%). Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось.

По данным НБУ, весомым фактором падения ВВП было сокращение инвестиций. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие значительные темпы падения инвестиций в последний раз наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

Также в I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий выросла до 41% по сравнению с 27% в i квартале 2019 года.

"Ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, ведь 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий", - отмечают эксперты НБУ.

Кроме того, потребление государственного сектора продолжало уменьшаться - на 9,7% на фоне сложной ситуации с доходами.

"Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе валовая добавленная стоимость снижалась в тех видах деятельности, финансируемых преимущественно из бюджета, - образовании, охране здоровья, государственном управлении и обороне", - говорится в комментарии НБУ.

Согласно прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП в основном через действие карантинных мероприятий в течение всего квартала.

Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. "Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, который был сделан в апреле, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.

Ранее прогнозировалось, что влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

В то же время НБУ ожидает, что падение украинской экономики будет глубже, чем прогнозировалось ранее.

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Автор: Александр Белоус