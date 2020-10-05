НБУ назвал главное правило безопасных онлайн-расчетов

Фото: платежная карта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главное правило безопасных онлайн-расчетов - никогда и никому не сообщать срок действия карты и трехзначный код на ее обороте. К сожалению, мошенникам удается ввести в заблуждение доверчивых или неосведомленных граждан.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы НБУ.

В пресс-службе привели один из типичных сценариев действий мошенников. Иногда они надевают маску покупателя.

"Например, вы продаете велосипед в Интернете. И вот появляется потенциальный покупатель, который готов сразу отправить вам деньги. Он спрашивает у вас номер карты. Это - нормально. Фактически, этот 16-значный номер - единственная информация о вашей платежной карточке, которую можно безопасно разглашать", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в НБУ, дальше начинается самое интересное. Псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карточки и трехзначный код на ее обороте.

"Помните! Для перевода средств на карту вполне достаточно только ее номера", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк Украины предоставил разъяснение о правомерности действий коллекторов, которые помогают получить от должников непогашенные кредитные средства. В НБУ также пояснили, как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

Как сообщало РБК-Украина, кредитный договор онлайн с использованием одноразового пароля является равноценным обычному бумажному. По закону однотипный пароль имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись.