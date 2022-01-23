НБУ назвал две причины падения курса гривны к доллару в начале 2022 года

"Дополнительный фактор - сезонный и временный рост спроса на иностранную валюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что в последние дни спрос на валютном рынке снизился после всплеска, который наблюдался ранее. В частности, в пятницу предложение валюты на рынке превалировало над спросом, поэтому для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ уже выкупал валюту - всего 20 млн долларов.

В целом чистая продажа валюты Национальным банком с начала года на конец дня 21 января составляет 731,7 млн долларов. Для сравнения: в течение марта 2020 года (в начале пандемии COVID-19) с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, что также обусловлены психологическим фактором, НБУ продал более 2 млрд долларов, напомнили в НБУ.

"Национальный банк Украины остается преданным принципам гибкого курсообразования, при котором мы лишь сглаживаем чрезмерные курсовые колебания, тогда как курс определяется балансом спроса и предложения на рынке. Именно такие подходы определены в Основных принципах денежно-кредитной политики, и НБУ строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону", - говорится в сообщении.