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НБУ назвал две причины падения курса гривны к доллару в начале 2022 года

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Украина, Воскресенье 23 января 2022 08:17
НБУ назвал две причины падения курса гривны к доллару в начале 2022 года Фото: курс доллара падает под влиянием геополитического фактора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале 2022 года был психологический фактор. Он был связан с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Дополнительный фактор - сезонный и временный рост спроса на иностранную валюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что в последние дни спрос на валютном рынке снизился после всплеска, который наблюдался ранее. В частности, в пятницу предложение валюты на рынке превалировало над спросом, поэтому для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ уже выкупал валюту - всего 20 млн долларов.

В целом чистая продажа валюты Национальным банком с начала года на конец дня 21 января составляет 731,7 млн долларов. Для сравнения: в течение марта 2020 года (в начале пандемии COVID-19) с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, что также обусловлены психологическим фактором, НБУ продал более 2 млрд долларов, напомнили в НБУ.

"Национальный банк Украины остается преданным принципам гибкого курсообразования, при котором мы лишь сглаживаем чрезмерные курсовые колебания, тогда как курс определяется балансом спроса и предложения на рынке. Именно такие подходы определены в Основных принципах денежно-кредитной политики, и НБУ строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 321,0 млн долларов и купил 20 млн долларов.

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