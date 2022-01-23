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НБУ назвав дві причини падіння курсу гривні до долара на початку 2022 року

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Україна, Неділя 23 січня 2022 08:17
НБУ назвав дві причини падіння курсу гривні до долара на початку 2022 року Фото: курс долара падає під впливом геополітичного чинника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ключовою причиною сплеску попиту на валюту на початку 2022 року був психологічний чинник. Він був пов'язаний з інформаційним фоном навколо геополітичного напруження та реакцією на нього з боку учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Додатковий чинник - сезонне та тимчасове зростання попиту на іноземну валюту через активізацію бюджетних виплат наприкінці 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас в НБУ зазначають, що останніми днями попит на валютному ринку знизився після сплеску, що спостерігався раніше. Зокрема, у п'ятницю пропозиція валюти на ринку превалювала над попитом, тож для згладжування надмірних коливань НБУ вже викуповував валюту - загалом 20 млн доларів.

Загалом чистий продаж валюти Національним банком з початку року на кінець дня 21 січня складає 731,7 млн доларів. Для порівняння: упродовж березня 2020 року (на початку пандемії COVID-19) з метою згладжування надмірних коливань на валютному ринку, що також зумовлювалися психологічним чинником, НБУ продав понад 2 млрд доларів, нагадали в НБУ.

"Національний банк України лишається відданим принципам гнучкого курсоутворення, за якого ми лише згладжуємо надмірні курсові коливання, тоді як курс визначається балансом попиту та пропозиції на ринку. Саме такі підходи визначені в Основних засадах грошово-кредитної політики, і НБУ суворо їх дотримується, попри періодичні ситуативні сплески тиску на валютному ринку в той чи інший бік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 321,0 млн доларів і купив 20 млн доларів.

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