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НБУ намерен защищать законность национализации ПриватБанка

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 13:52
НБУ намерен защищать законность национализации ПриватБанка Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины будет защищать законность национализации ПриватБанка. В НБУ планируют приближать банковское законодательство к нормам Европейского союза.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook, комментируя резолюцию Европарламента об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Заверяем, что приложим все усилия для защиты законности решений о национализации ПриватБанка, сохранения финансовой стабильности и не допустим потери средств налогоплательщиков", - написал он.

Кроме того, НБУ планирует и в дальнейшем способствовать сближению банковского законодательства Украины к нормам Европейского союза.

Как отметил Шевченко, НБУ передал на рассмотрение Верховной рады, согласованный с экспертами Международного валютного фонда законопроект о улучшении корпоративного управления в банках.

"Он повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом", - добавил он.

Шевченко также заявил, что "Национальный банк с большим уважением относится к предостережениям от коллег из Европейского парламента о давлении на независимость центрального банка".

"Должны заверить, что независимости НБУ ничего не грозит... Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна", - заверил он.

По его словам, "Национальный банк был и остается технократическим институтом".

Напомним, Европарламент в резолюции раскритиковал Украину за коррупцию, которая тормозит реформы, отсутствие политической воли в обеспечении независимости судебной системы. Также в ЕП призвали создать механизм мониторинга за реализацией реформ.

Как сообщало РБК-Украина, связанная с Игорем Коломойским компания отсудила офис ПриватБанка в Днепре. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ" о праве собственности на одно из зданий главного офиса ПриватБанка в Днепре.

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