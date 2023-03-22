НБУ дозволив інвесторам вивести за кордон лише відсотки за українськими ОВДП
Національний банк України скасував своє рішення від травня минулого року, яким іноземним інвесторам дозволялося переказувати за кордон кошти, що будуть отримані після 1 квітня 2023 року у зв’язку з погашенням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Водночас НБУ дозволив іноземним інвесторам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року.
Рішення ухвалене, "враховуючи консультації з Міжнародним валютним фондом та Міністерством фінансів України".
За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько 120 млн доларів. Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України.
"НБУ налаштований на поступове пом'якшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов. Дозвіл на репатріацію іноземними інвесторами відсотків за ОВДП, отриманих після 1 квітня 2023 року, є кроком у цьому напрямі та відповідає загальній логіці заходів НБУ в напрямі лібералізації адміністративних обмежень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними НБУ, чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2022 році становив 504 млн доларів (у 2021 році - 7,5 млрд доларів).
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