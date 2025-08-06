НБУ дозволив частково виводити валюту з України за умови донатів 50% на ЗСУ

Підтримка ЗСУ

З 7 серпня підприємства зможуть здійснювати перекази за межі лімітів у межах суми, яку вони перерахували на підтримку ЗСУ на спецрахунок НБУ. Але встановлений дуже обмежений перелік цілей для таких переказів.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, бізнес донатить Збройним силам України, значна частка донатів йде через спеціальний рахунок у НБУ, коштами з якого розпоряджаються Сили оборони.

"Тому вирішили створити додаткові можливості для таких компаній - дозволили здійснювати окремі транскордонні перекази понад обмеження в межах суми коштів, перерахованих з 7 серпня 2025 року на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку ЗСУ", - повідомив Пишний.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив в коментарі РБК-Україна, що НБУ встановив жорсткі умови як, хто й яких випадках це може зробити.

На його думку, це гарна ідея, яку можна розглядати як свого роду експеримент, на невеличкому сегменті (враховуючи обмеження).

"Якщо експеримент буде вдалим, чого б його не масштабувати. А насправді, це про валютну лібералізацію. Новий крок НБУ. Не агресивний, не історичний, дуже виважено акуратний, щоб не вивести валютний ринок з рівноваги", - сказав він.

На його думку, це такий собі легальний коридор виводу валюти, якщо дуже потрібно. "Мито за вихід 50%. Тобто, якщо бажаєш вивести з 7 серпня 2025 року, наприклад, 1 млн доларів - заплати мито 50% на ЗСУ 500 тисяч доларів, й виводь залишок 500 тисяч доларів", - сказав Шевчишин.

Обмеження для переказів

Передбачено, такі перекази можуть здійснюватися виключно за рахунок власної валюти бізнесу для таких цілей:

проведення резидентом розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року;

повернення нерезиденту попередньої оплати, отриманої резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні до 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару (за операціями, за якими не відбулася або ж частково відбулася поставка товару з України);

виконання зобов’язань за кредитом, одержаним до 20 червня 2023 року від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором;

фінансування резидентом витрат на утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном;

репатріація дивідендів на користь нерезидента за корпоративними правами чи акціями.

Інші валютні зміни

Репатріація дивідендів

Також НБУ дозволив підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту до 1 млн євро на місяць. Це стосується періоду діяльності з 1 січня 2023 року (а не з 1 січня 2024 року, як є нині).

На думку регулятора, такий крок не створить значного тиску на валютний ринок і посилить довіру інвесторів до України.

Хеджування валютних ризиків для імпортерів

Розширено можливості для хеджування валютних ризиків. Бізнес зможе здійснювати операції "форвард" без поставки активу, а також купувати валюту за форвардами для страхування курсових коливань при імпорті товарів.

Такі операції не створюватимуть тиску на ринок, оскільки будуть збалансовані зустрічними контрактами.

Нові можливості для повернення коштів

З 7 серпня дозволяється повертати помилково отримані валютні перекази. Для цього потрібно подати заявку протягом трьох робочих днів після повідомлення від банку.

Крім того, морські агенти зможуть переказувати за кордон невикористані кошти, отримані від іноземних судновласників.

Підтримка ювелірної галузі

Юридичні особи та ФОП, які займаються продажем ювелірних виробів, зможуть купувати банківські метали за безготівкові гривні. Це має сприяти детінізації ринку та розвитку внутрішнього виробництва.

Обсяг операцій не має перевищувати 1/12 від обсягу продажів у 2021 році. Для купівлі потрібен договір з виробником ювелірних виробів.

Нові правила для зовнішніх позик

НБУ дозволив підприємствам обслуговувати кредити, надані кредитними пулами з участю МФО, на користь усіх учасників таких пулів, якщо вони мають рейтинг не нижче "A".

Також дозволено перекази для виконання регресних вимог поручителів або страхових компаній, які вже покрили зобов’язання резидента.

Крім того, створюються умови для конверсії боргу резидента-позичальника за зовнішнім кредитом у внесок нерезидента до статутного капіталу цього резидента.