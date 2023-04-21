НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Так, з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.

"Відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Скасування деяких валютних обмежень для е-резидентів

Крім того, НБУ з 21 квітня пом'якшив низку адміністративних обмежень. Це зроблено з метою створення умов для запуску проекту електронного резиденства та для зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку.

Національний банк надає можливість е-резидентам (після сплати податків в Україні) переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті, отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за надані послуги чи роботи).

Як зазначили в НБУ, відповідні зміни не чинитимуть тиску на валютний ринок та міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівлі іноземної валюти – переказ здійснюватиметься за рахунок іноземної валюти, отриманої е-резидентом з-за кордону.

"Реалізація проекту е-резидентства сприятиме залученню додаткових доходів до державного бюджету, популяризації України як світового IT-бренду та підвищенню українських позицій у міжнародних рейтингах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, які дають змогу іноземним громадянам, що набули статусу е-резидента та зареєстрували себе фізичною особою-підприємцем, здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні без залишення країни проживання чи перебування.

У межах реалізації цього проєкту НБУ з 8 березня надав можливість е-резидентам відкривати поточні рахунки для здійснення підприємницької діяльності в банку, з яким Міністерство цифрової трансформації України уклало відповідний договір.