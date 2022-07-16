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НБУ должен ликвидировать "двойной" валютный курс для макроэкономической стабильности, - аналитики

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Суббота 16 июля 2022 13:38
НБУ должен ликвидировать "двойной" валютный курс для макроэкономической стабильности, - аналитики Фото: НБУ должен ликвидировать "двойной" валютный курс, чтобы спасти макроэкономическую стабильность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Фиксация валютного курса, которую провел Национальный банк Украины в начале войны, была взвешенным решением для экономики и позволила не допустить резкого скачка стоимости доллара. Однако сейчас эта мера не помогает, а накапливает дисбалансы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-заместителя председателя НБУ Олега Чурия и главу международного академического совета KSE Юрия Городниченко для Forbes.

"Центробанк имеет ограниченные ресурсы и инструменты, и одновременно - конфликтующие цели. Он не может одновременно поддерживать обменный курс, печатать деньги для покрытия фискального дефицита и поддерживать стабильность финансовой системы. Можно сказать, что война требует экстраординарных усилий - и мы соглашаемся, что во время войны доминирование фискальной власти над центробанками не являются редкостью, но в нашей ситуации цифры "не совпадают”, и поэтому риски развертывания кризиса значительно возрастают", - указывают аналитики.

Они отмечают: прогнозируемое международное финансирование на вторую половину 2022 года составит около $18 млрд. Если ежемесячные расходы резервов на поддержание курса составят $4 млрд, а выплаты по внешнему долгу (тело и проценты) - $3 млрд до конца года, валютные резервы могут снизиться до опасно низкого уровня - 12-15 млрд долларов.

"Фиксация обменного курса было правильным шагом в начале войны, когда экономика пострадала особенно сильно и было критически важно контролировать ожидания, чтобы избежать паники. Однако с каждым следующим днем войны обменный курс отдаляется от экономических реалий, что накапливает дисбалансы, и они заставляют НБУ быстро "сжигать" валютные резервы. НБУ может либо девальвировать гривну, либо позволить ей свободно плавать. Однако он не может продолжать поддерживать фиксированный курс", - уверены аналитики.

Эксперты убеждены: такие меры позволят рынке смягчать шоки и прибой искажения - ведь коммерческие банки через множественные курсы получают неоправданно высокую маржу в 10-15% на обмене валют. И от этого страдают украинские экспорте отрасли, а Минфин недополучает доходы в гривне - от таможни и международной помощи, которая поступает нам в валюте.

"Нужно помнить, что в войне на истощение экономический фронт критически важен для побед на поле боя. Макроэкономическая стабильность является важнейшим условием для работы экономики. Ландшафт меняется, и Украина должна готовиться к длительной войне. Макроэкономическую политику нужно изменить, чтобы обеспечить экономическую основу для победы", - резюмировали эксперты.

Как известно, в конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$: именно по такому курсу обязаны продавать валюту экспортеры. В то же время покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35-36 грн/$.

Таким образом, банковская маржа составляет 5-6 грн на каждом долларе, что является искажением финансовой ситуации на рынке и несет многочисленные риски для экономики Украины, в том числе спекулятивные.

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