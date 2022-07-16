НБУ має ліквідувати "подвійний" валютний курс для макроекономічної стабільності, - аналітики

Фіксація валютного курсу, яку провів Національний банк України на початку війни, була зваженим рішенням для економіки і дозволила не допустити різкого скачку вартості долару. Проте зараз ця міра не допомагає, а накопичує дисбаланси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника голови НБУ Олега Чурія та главу міжнародної академічної ради KSE Юрія Городніченко для Forbes .

"Центробанк має обмежені ресурси та інструменти, і водночас - конфліктуючі цілі. Він не може одночасно підтримувати обмінний курс, друкувати гроші для покриття фіскального дефіциту та підтримувати стабільність фінансової системи. Можна сказати, що війна вимагає екстраординарних зусиль - і ми погоджуємося, що під час війни домінування фіскальної влади над центробанками не є рідкістю, але у нашій ситуації цифри "не збігаються” і тому ризики розгортання кризи значно зростають", - вказують аналітики.

Вони наголошують: прогнозоване міжнародне фінансування на другу половину 2022 року становитиме близько $18 млрд. Якщо щомісячні витрати резервів на підтримку курсу становитимуть $4 млрд, а виплати за зовнішнім боргом (тіло та відсотки) - $3 млрд до кінця року, валютні резерви можуть знизитися до небезпечно низького рівня - 12-15 млрд доларів.

"Фіксація обмінного курсу була правильним кроком на початку війни, коли економіка постраждала особливо сильно й було критично важливо контролювати очікування, щоб уникнути паніки. Однак із кожним наступним днем війни обмінний курс віддаляється від економічних реалій, що накопичує дисбаланси, і вони змушують НБУ швидко "спалювати" валютні резерви. НБУ може або девальвувати гривню, або дозволити їй вільно плавати. Проте він не може продовжувати підтримувати фіксований курс", - впевнені аналітики.

Експерти переконані: такі міри дозволять ринку пом’якшувати шоки та прибуть викривлення - адже комерційні банки через множинні курси отримують невиправдано високу маржу в 10–15% на обміні валют. І від цього страждають українські експорті галузі, а Мінфін недоотримує доходи у гривні - від митниці та міжнародної допомоги, яка надходить нам у валюті.

"Потрібно пам’ятати, що у війні на виснаження економічний фронт критично важливий для перемог на полі бою. Макроекономічна стабільність є надважливою умовою для роботи економіки. Ландшафт змінюється, і Україна має готуватися до тривалої війни. Макроекономічну політику потрібно змінити, щоб забезпечити економічну основу для перемоги", - резюмували експерти.

Як відомо, наприкінці лютого НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов’язані продавати валюту експортери. Водночас купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$.

Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі, що є викривленням фінансової ситуації на ринку і несе численні ризики для економіки України, в тому числі спекулятивні.